مارسيليا يُعير لاعبه الأسير لزيوريخ

وقع لاعب الوسط المركزي “جريجوري سيرتيك” على عقد انضمامه بنظام الإعارة من العملاق الفرنسي مارسيليا إلى نادي زيوريخ السويسري حتى نهاية الموسم، ورفض الطرفان الكشف عن تفاصيل وشروط التعاقد لوسائل الإعلام.

صاحب الـ 29 عامًا والمنضم لرابع ترتيب الدوري السويسري الممتاز، لعب كوسط دفاعي بديل مع مارسيليا خلال الموسمين والنصف الماضيين وكثرة جلوسه على الدكة دفعته نحو الرحيل خاصةً مع انزاله للفريق الثاني.

في المواسم الـ 10 الأولى لسيرتيك مع كرة القدم كان يشارك كلاعب وسط إرتكاز رفقة نادي بوردو، ما كان يساعده على صناعة وتسجيل الأهداف بصفة موسمية.

وصُعد سيرتيك للفريق الثاني لبوردو في عام 2005 وظل معه حتى موسم 2009/2008 عندما حصل على فرصته مع الفريق الأول.

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وكان موسم 2008/2007 ساعده على اكتساب شهرة كبيرة في الملاعب الفرنسية، إذ سجل 7 أهداف في 20 مباراة مع فريق بوردو “ب”.

لاعب وسط مارسيليا جريجوري سيرتيك (صور: Getty)

وانتقل سيرتيك إلى نادي لينس على سبيل الإعارة من بوردو بموسم 2011/2010 ثم عاد في الموسم التالي ليبقى مع الفريق حتى الميركاتو الشتوي 2017 الذي شهد انضمامه لمارسيليا.

وشارك سيرتيك مع مارسيليا في 8 مباريات بالنصف الثاني من موسم 2017/2016، بالإضافة لـ7 مباريات على مدار الموسم الماضي، وهذا الموسم لعب 4 مباريات فقط، من بينهم مباراة أمام فريقه السابق “بوردو” لمدة دقيقة واحدة يوم 5 فبراير الجاري بالجولة الـ 18 من الليج آ.

وخسر زيوريخ الذي يدربه السويسري “لودوفيك ماجنين”، يوم الخميس الماضي أمام نابولي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي على ملعبه “ليتزيجروند”.

وسيحل الفريق ضيفًا على يونج بويز في قمة مباريات الدوري مساء اليوم الأحد، ومن المتوقع مشاركة الوافد الجديد “سيرتيك” لتجهيزه لخوض مباراة الإياب أمام نابولي على ملعب ساو باولو يوم 21 فبراير.

لاعب الوسط الفرنسي جريجوري سيرتيك ينتقل إلى زيوريخ السويسري من مارسيليا (صور: Fussball Club Zürich)