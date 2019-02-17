تعرف علي موعد مباراة الزمالك وانبي في الدوري .. والقنوات الناقلة

تتوجه انظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الي ملعب بتروسبورت لمتابعة المواجهة القوية والمرتقبة بين الزمالك وانبي ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز .

ويسعى الفريق الابيض إلى تقديم عرض قوى في مباراة اليوم يحقق من خلاله الفوز واستمرار الحفاظ على قمة جدول المسابقة التى يتصدرها برصيد ٤٨ نقطة.

موعد مباراة الزمالك وانبي في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وانبي في الدوري الممتاز في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت ابو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبي في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وانبي بالدوري الممتاز عبر قناتي النيل للرياضة و onsport بصوت المعلق حاتم بطيشة .

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يدخل أبناء القلعة البيضاء المباراة تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس بهدف استعادة التوازن بعد التعادل الأخير 1/1

مع نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهو ما أدى إلى حالة من الغضب الجماهيرى سواء ضد المدير الفنى أو اللاعبين .

واستعد الزمالك للمباراة جيداً بعد أن حصل على راحة لمدة يوم واحد عقب مباراة حسين داى حيث أدى اللاعبون مرانهم خلال اليومين الماضيين وركز جروس على النواحى التكتيكية وخطة المباراة بعد أن درس المنافس جيداً من خلال مشاهدة عدة لقاءات مع معاونيه للفريق البترولى.

وحرص "جروس" على تصحيح الأخطاء التى سقط فيها لاعبوه أمام الفريق الجزائرى خصوصا ظاهرة إضاعة الفرص الفرص السهلة وعدم التمركز الجيد فى خط الدفاع والتركيز على التسديد على المرمى من عده اتجاهات

ولعب الكرة من لمسه واحدة.

أكد المدير الفنى أن لقاء إنبى مهم مثل أى مباراة يخوضها الفريق نسعى من خلالها لهدفنا بتحقيق الفوز بصرف النظر عن مستوى المنافس أو موقعه فى جدول المسابقة.

فى المقابل استعد فريق إنبى تحت قيادة على ماهر جيداً للقاء من خلال التدريبات اليومية على ملعب بتروسبورت ركز خلالها على الجانب البدنى بعد أن تلاحظ انخفاض المعدل البدنى للاعبين فى الشوط الثانى فى المباريات الأخيرة كما قام بالتركيز أيضاً على الجوانب الخططية مشدداً على أهمية اللقاء خاصة أن المواجهة مع فريق يتصدر قمة الدورى ويضم لاعبين لديهم مهارات فردية عالية.

ويسعى المدير الفنى إلى تحقيق نتيجة جيدة لتعويض الخسارة الأخيرة التى منى بها أمام الأهلى 1/2 وأثارت جدلاً كبيراً بعد إلغاء هدف صحيح للفريق البترولى ويحتل الفريق البترولى المركز الـ١٥ برصيد ٢١ نقطة من ٢١ مباراة.

ويعتمد على ماهر على لاعبيه عمرو حسام فى حراسة المرمى وعلى فوزى ورامى صبرى وأحمد صابر وعمرو الحلوانى ومحمود توبة وشيزار ورمضان محمود غالى أحمد شكرى ومحمود قاعود.