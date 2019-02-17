الليلة.. ريال مدريد يسعى لاقتناص وصافة الدوري الإسباني أمام جيرونا

كتب - محمد معتز:

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الدورى الإسبانى بمواجهة ريال مدريد لنظيره جيرونا في الواحدة ظهرا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من «الليجا».

يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الأرجنتينى، سانتياجو سولارى، لمواصلة النتائج الإيجابية مع الفريق بعدما أصبح وصيف المسابقة عقب الفوز على أتلتيكو مدريد فى عقر داره بالجولة الماضية، وانتزع المركز الثانى منه، ويدخل الفريق الملكى المباراة من أجل الفوز

وحصد الثلاث نقاط وتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر.

سيضطر سولارى لإراحة أبرز نجومه كريم بنزيما الذى يعانى من آلام فى عضلة الفخذ، وهى الإصابة التى تعرض لها أمام أياكس، الأسبوع الماضى، بدورى أبطال أوروبا بعدما تألق وسجل هدفا لكنه لم يستطع استكمال اللقاء بسبب الإصابة.

ويخشى سولارى تفاقم إصابة بنزيما، حيث يحتاج المدرب

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إلى خدمات المهاجم الفرنسى فى الفترة الصعبة المقبلة التى تضم مباراتين أمام برشلونة فى كأس الملك والليجا، إضافة لمواجهة الإياب أمام أياكس فى دورى الأبطال.

ويغيب جاريث بيل، لاعب الفريق، لمدة تتراوح بين 4 لـ12 مباراة على خلفية قيام اللاعب بإشارة غير أخلاقية لجماهير أتلتيكو مدريد خلال لقاء الفريقين، الأحد الماضى، حيث تقدمت رابطة الدروى الإسبانى بتقديم شكوى للجنة المسابقات بسبب الإشارة التى قام بها بيل.

وفى نفس الجولة يواجه فالنسيا نظيره إسبانيول فى الخامسة والربع، وريال أمام إشبيلية فى السابعة والنصف.