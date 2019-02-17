دش ساخن من لاسارتي لرمضان صبحي قبل لقاء الأهلي والإنتاج

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عنف لاسارتى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه رمضان صبحى، صانع الألعاب المعار من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزى، خلال التدريبات الأخيرة قبل لقاء الإنتاج الحربى الذى أقيم، أمس السبت، بالدورى، وانفعل المدرب الأوروجويانى على اللاعب صاحب الـ21 عاما وطالبه بالالتزام بالتعليمات بالحرفالواحد، وزيادة سرعة إيقاع اللعب وعدم الاحتفاظ بالكرة.
ويغيب صبحي عن مباراة الأهلي المقبلة أمام الداخلية بالدوري بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإنتاج، مساء أمس السبت.
وتسيطر حالة من الغضب لدى إسلام محارب، صانع ألعاب الفريق،
وخرج اللاعب من حسابات لاسارتى فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعل محارب يشكو للمقربين إليه من معاملة المدرب الأوروجويانى، والتعرف على سبب عدم اقتناعه به وعدم منحه أى فرصة ولو لدقائق.
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