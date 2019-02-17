الارشيف / اخبار الرياضه

دش ساخن من لاسارتي لرمضان صبحي قبل لقاء الأهلي والإنتاج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رمضان صبحي لاعب الأهلي
كتب - محمد اللاهوني

عنف لاسارتى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه رمضان صبحى، صانع الألعاب المعار من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزى، خلال التدريبات الأخيرة قبل لقاء الإنتاج الحربى الذى أقيم، أمس السبت، بالدورى، وانفعل المدرب الأوروجويانى على اللاعب صاحب الـ21 عاما وطالبه بالالتزام بالتعليمات بالحرف

الواحد، وزيادة سرعة إيقاع اللعب وعدم الاحتفاظ بالكرة.

ويغيب صبحي عن مباراة الأهلي المقبلة أمام الداخلية بالدوري بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الإنتاج، مساء أمس السبت.

وتسيطر حالة من الغضب لدى إسلام محارب، صانع ألعاب الفريق،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

بسبب تهميشه من جانب لاسارتى وعدم حصوله على الفرصة منذ مشاركته فى لقاء شبيبة الساورة الجزائرى فى ملعب الأخير، وتقديمه مستويات ضعيفة لتوظيفه بشكل غير مناسب فى طريقة 4-3-3.

وخرج اللاعب من حسابات لاسارتى فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعل محارب يشكو للمقربين إليه من معاملة المدرب الأوروجويانى، والتعرف على سبب عدم اقتناعه به وعدم منحه أى فرصة ولو لدقائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دش ساخن من لاسارتي لرمضان صبحي قبل لقاء الأهلي والإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا