- 1/2
- 2/2
بات تمديد عقد النيجيرى جونيور آجاي، مهاجم فريق الأهلى، مسألة وقت لمدة موسمين مقبلين، خاصة أن اللاعب عقد عدة جلسات مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ووافق على الاستمرار مع الفريق لموسمين مقبلين بعد نهاية عقده الحالى فى الموسم المقبل2019 – 2020.
وأنهى الأهلى سريعا الخلافات المالية مع اللاعب ووافق على زيادة راتبه السنوى إلى 800 ألف دولار ما يعادل 14 مليون جنيه مصرى، ليقترب اللاعب من تمديد عقده الرسمى
ويبحث سيد عبدالحفيظ عن إتمام التفاوض مع لاعبين آخرين خلال المرحلة المقبلة على رأسهم أحمد الشيخ، ورامى ربيعة، وعمرو جمال، وصالح جمعة، وحسين السيد، المعار للاتفاق السعودى، وغيرهم من اللاعبين الذين تنتهى عقودهم فى الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 مليون جنيه تقنع آجاي بتمديد عقده مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.