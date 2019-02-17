14 مليون جنيه تقنع آجاي بتمديد عقده مع الأهلي

جونيور اجاي لاعب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني

بات تمديد عقد النيجيرى جونيور آجاي، مهاجم فريق الأهلى، مسألة وقت لمدة موسمين مقبلين، خاصة أن اللاعب عقد عدة جلسات مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ووافق على الاستمرار مع الفريق لموسمين مقبلين بعد نهاية عقده الحالى فى الموسم المقبل

2019 – 2020.

وأنهى الأهلى سريعا الخلافات المالية مع اللاعب ووافق على زيادة راتبه السنوى إلى 800 ألف دولار ما يعادل 14 مليون جنيه مصرى، ليقترب اللاعب من تمديد عقده الرسمى

ويلحق بالثلاثى التونسى على معلول، وعمرو السولية، وكريم وليد «نيدفيد» الذين مددوا عقودهم بعد زيادة رواتبهم.

ويبحث سيد عبدالحفيظ عن إتمام التفاوض مع لاعبين آخرين خلال المرحلة المقبلة على رأسهم أحمد الشيخ، ورامى ربيعة، وعمرو جمال، وصالح جمعة، وحسين السيد، المعار للاتفاق السعودى، وغيرهم من اللاعبين الذين تنتهى عقودهم فى الموسم المقبل.