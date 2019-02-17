الارشيف / اخبار الرياضه

14 مليون جنيه تقنع آجاي بتمديد عقده مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جونيور اجاي لاعب الأهلي
كتب - محمد اللاهوني

بات تمديد عقد النيجيرى جونيور آجاي، مهاجم فريق الأهلى، مسألة وقت لمدة موسمين مقبلين، خاصة أن اللاعب عقد عدة جلسات مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ووافق على الاستمرار مع الفريق لموسمين مقبلين بعد نهاية عقده الحالى فى الموسم المقبل

2019 – 2020.

وأنهى الأهلى سريعا الخلافات المالية مع اللاعب ووافق على زيادة راتبه السنوى إلى 800 ألف دولار ما يعادل 14 مليون جنيه مصرى، ليقترب اللاعب من تمديد عقده الرسمى

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

ويلحق بالثلاثى التونسى على معلول، وعمرو السولية، وكريم وليد «نيدفيد» الذين مددوا عقودهم بعد زيادة رواتبهم.

ويبحث سيد عبدالحفيظ عن إتمام التفاوض مع لاعبين آخرين خلال المرحلة المقبلة على رأسهم أحمد الشيخ، ورامى ربيعة، وعمرو جمال، وصالح جمعة، وحسين السيد، المعار للاتفاق السعودى، وغيرهم من اللاعبين الذين تنتهى عقودهم فى الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 مليون جنيه تقنع آجاي بتمديد عقده مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا