الكاف يوافق على إطلاق اتحاد الكرة موقعًا متخصصًا لبطولة أمم أفريقيا

كأس الامم الأفريقية

كتب - كريم عبدالمحسن

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على إطلاق اتحاد الكرة موقعًا متخصصًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي ستقام في مصر، وناقش اتحاد الكرة مع الكاف إطلاق

الموقع، خصوصًا أن المفترض أن يكون الموقع الرسمي للكاف هو الجهة الرسمية لنشر أخبار البطولة، إلا أن مسئولي الاتحاد الأفريقيرحبوا بإطلاق الجبلاية للموقع.

تقرر أن يكون الموقع بثلاث لغات رئيسة، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، بجانب إضافة لغة رابعة يتم تحديدها بناء على الفرق التي تأهلت بشكل رسمي للبطولة، وإن كان الاتجاه الأغلب أن تكون اللغة البرتغالية.