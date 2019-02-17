الجبلاية تقرر وضع أرشيف الكرة المصرية بالكامل في الموقع الرسمي

اسامة اسماعيل رئيس المنظومة الاعلامية لاتحاد الكرة

كتب - كريم عبدالمحسن

قررت إدارة الإعلام باتحاد الكرة برئاسة، أسامة إسماعيل، وضع أرشيف الكرة المصرية بالكامل في الموقع الرسمي للجبلاية الفترة المقبلة.

وينوي مسئولو الجبلاية وضع أرشيف الكرة المصرية بجانب بعض التحليلات من أجل توفير كل المعلومات المطلوبة للجماهير، أو وسائل

الإعلام عبر الموقع الرسمي.

ويسعى مسئولو اتحاد الكرة للانتهاء من كل هذه الأمور قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر خلال يونيه المقبل.