لماذا طرد الحنفي محمود حمادة واكتفى بإنذار رمضان صبحي؟

الحنفي أثناء طرد محمود حماده

كتب - كريم عبد المحسن:

علمت "الوفد" من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة عن سبب طرد الحكم محمد الحنفي، محمود حمادة، لاعب الإنتاج الحربي، واكتفائه بإنذار رمضان صبحي، لاعب الأهلي،

خلال مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب المصادر، فإن الحنفي طرد حمادة، لأنه حاول ضرب صبحي

بدون كرة باليد والقدم، بينما لم يلتحم معه لاعب الأهلي بشكل عنيف، مما دفعه لطرد لاعب الإنتاج، والاكتفاء بإنذار رمضان صبحي.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب عمرو السولية.