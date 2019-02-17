رياضة | ريال مدريد في مهمة سهلة أمام جيرونا بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد في مهمة سهلة أمام جيرونا بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره جيرونا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني.

يأمل ريال في تحقيق فوزه السادس توالياً، بعد أن قطع شوطاً كبيراً نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبه قي آخر 3 سنوات، بفوزه على أرض أياكس أمستردام الهولندي 2-1.

ومرة جديدة برز في صفوف ريال جناحه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاما)، وذلك بعد الفراغ الكبير الذي تركه نجمه الخارق البرتغالي كريتسيانو رونالدو برحيله مطلع الموسم إلى يوفنتوس الإيطالي.

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وعلق قائد ريال سيرجيو راموس الذي أصبح سابع لاعب في تاريخ النادي يخوض 600 مباراة مع ريال: "كنا فاعلين.. كرة القدم ليست دوماً لعبة جميلة، ويجب أن نعرف كيف نحسم المباريات.. عرفنا كيف نعاني، لم تكن أفضل مبارياتنا لكننا متحدون وحصلنا على أفضلية".

وتحوم الشكوك حول مشاركة رافاشيل فاران وماركوس لورنتي في مباراة الأحد، فيما يغيب لاعب الوسط لوكا مودريتش عن صفوف الفريق في هذه المباراة للإيقاف.

وفي باقي مباريات الجولة اليوم الأحد، يلتقي فالنسيا مع اسبانيول وفياريال مع إشبيلية وريال بيتيس مع ألافيس، فيما تختتم فعاليات هذه الجولة بالمباراة بين هويسكا وأتلتيك بلباو غداً الإثنين.