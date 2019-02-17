رياضة | مواعيد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الأحد والموافق 17/2/2019 عددا من المواجهات النارية وبالتحديد في بطولتي الدوري الاسباني والكالتشيو الإيطالي لذلك؛ نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.
الدوري الاسباني:
- ريال مدريد × جيرونا:
اليوم في تمام الساعة 1:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت أحمد الطيب
- فالنسيا × إسبانيول:
اليوم في تمام الساعة 5:17 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق أحمد فؤاد
الدوري الايطالي:
- إنتر ميلان × سامبدوريا:
اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت محمد بركات
- نابولي × تورينو:
اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت حسن العيدروس
الدوري الفرنسي:
- سانت إتيان × باريس سان جيرمان:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت المعلق علي محمد علي
- الزمالك × إنبي:
اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة