رياضة | مواعيد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد والموافق 17/2/2019 عددا من المواجهات النارية وبالتحديد في بطولتي الدوري الاسباني والكالتشيو الإيطالي لذلك؛ نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين.

الدوري الاسباني:

- ريال مدريد × جيرونا:

اليوم في تمام الساعة 1:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت أحمد الطيب

- فالنسيا × إسبانيول:

اليوم في تمام الساعة 5:17 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق أحمد فؤاد

الدوري الايطالي:

- إنتر ميلان × سامبدوريا:

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اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت محمد بركات

- نابولي × تورينو:

اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت حسن العيدروس

الدوري الفرنسي:

- سانت إتيان × باريس سان جيرمان:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت المعلق علي محمد علي

الدوري المصري:

- الزمالك × إنبي:

اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة