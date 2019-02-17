رياضة | الإسماعيلي راحة 24 ساعة قبل مواجهة شباب قسطنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي راحة 24 ساعة قبل مواجهة شباب قسطنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الجهاز الفنى للاسماعيلى ، بقيادة البلجيكى يانفيسكى راحة للاعبى الفريق قبل بداية الاستعداد لمواجهة شباب قسطنطينة فى الجولة الثالثة من دورى مجموعات ابطال افريقيا .

وسوف يحصل اللاعبين على راحة لمدة ٢٤ ساعة ، يعود بعدها الفريق للتدريبات الجماعية .

وقد حقق الدراويش فوز غالى اليوم على النجوم بثلاثية ، ضمن منافسات الجولة ٢٢ من مسابقة الدورى العام .

كريم بامبو يتحدث عن مواجهة بطل الجزائر

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عبر كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلي عن سعادته البالغة بعد أحرازة هدفين والمساهمة فى حصد نقاط المباراة الثلاثة خلال لقاء فريقه أمام مصر المقاصة في الدوري العام.

وقال "بامبو" في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي، إن القادم سيكون أفضل على الجميع ، وأن الصعود ثلاثة مراكز في جدول ترتيب الدوري سيمنح الفريق دفعة قوية فى المسابقة .

وأضاف "بامبو" أنه سيتم التركيز من الأن على مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام بطل الجزائر من أجل الحفاظ على فرص الفريق في التأهل للدور الربع النهائي من البطولة.

وطالب "بامبو" جماهير الدراويش باستمرار الدعم والمساندة ، حتى يعود الدراويش لمكانته الطبيعية .