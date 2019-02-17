اونلاين | اون سبورت - بث مباشر - يلا شوت - مباراة الزمالك وإنبي - الدوري المصري

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اون سبورت - بث مباشر - يلا شوت - مباراة الزمالك وإنبي - الدوري المصري

في مباراة نارية يلتقي فريقا الزمالك وإنبي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الاحد 17 / 2 / 2019 على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر

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يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة حيث يمتلك 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبيه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر.

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يلتقى الزمالك مع نظيره إنبى فى تمام السادسة من مساء اليوم ،الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وتنقل قناة "on sport" والنيل للرياضة مباراة الزمالك وانبي ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على ستاد بتروسبورت، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي.

لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي:

يدخل إنبى مواجهة الزمالك مفتقداً 3 عناصر هم محمد أشرف روقا وعماد فتحى نظرا لوجود بندا فى عقد استعارتهما من الزمالك بعدم مشاركتهما فى مواجهة الفريقين وكذلك أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق المعار للبترولى من الزمالك والذى تعرض للطرد فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى بالدورى وحرص على ماهر المدير الفنى لإنبى على تجهيز الثنائى محمود غالى ومحمود توبة لقيادة خط الوسط فى ظل غياب روقا.