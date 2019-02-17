شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى إنبى في مهمة مصالحة الجماهير وتأمين القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نظيره إنبى فى تمام السادسة من مساء اليوم ، الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة حيث يمتلك 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبيه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

يسعى الزمالك لتخطى عقبة التراجع الأخير فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما تعادل بهدف لمثله مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية ليتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة ويتطلع الأبيض لتأمين قمة الدوري لمواصلة الزحف نحو التتويج باللقب المحلي، حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة نصر حسين داى قبل موقعة إنبى، وذلك خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين، من أجل مطالبتهم بضرورة إغلاق ملف مباريات الكونفدرالية والتركيز فى لقاء اليوم؛ من أجل تحقيق الفوز لمواصلة الابتعاد بصدارة الدورى فى ظل المنافسة القوية من بيراميدز وملاحقة الأهلى.

فى المقابل، حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، على توجيه رسالة للاعبى الفريق بعد حضوره المران قبل الختامى لمساندتهم مؤكدًا لهم ثقته فى قدرتهم على الفوز فى المباريات المقبلة بداية من لقاء إنبى ومطالبتهم بضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر وعدم الالتفات لأي شئ سوى الملعب وذلك لمصالحة الجماهير بتحقيق الانتصار أمام الفريق البترولى.

على الجانب الآخر، يدخل إنبى مواجهة الزمالك مفتقداً 3 عناصر هم محمد أشرف روقا وعماد فتحى نظرا لوجود بندا فى عقد استعارتهما من الزمالك بعدم مشاركتهما فى مواجهة الفريقين وكذلك أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق المعار للبترولى من الزمالك والذى تعرض للطرد فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى بالدورى وحرص على ماهر المدير الفنى لإنبى على تجهيز الثنائى محمود غالى ومحمود توبة لقيادة خط الوسط فى ظل غياب روقا بجانب تجهيز عبد الرحمن عامر "ويسا" ليكون جاهزا للتواجد بدلا من أحدهما فى حالة حدوث أي أمر طارئ.

على ماهر وضع أكثر من سيناريو لقوة إنبى الضاربة حيث يدرس الدفع بالكونغولى لوكومبى الشهير بـ"لوكا" من البداية أمام الزمالك بعد مشاركته كبديلا أمام الأهلى ويفاضل بينه وبين محمد بسيونى فيما سيقود محمود قاعود خط الهجوم وحجز خلفه الثنائى أحمد شكرى وشيذا مقاعد أساسية فى التشكيلة البترولية وطالب على ماهر، اللاعبين، بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تدفع الفريق خطوة نحو الأمام خاصة إن الفريق البترولى يتواجد فى منطقة الخطر بجدول الترتيب والفوز فى حالة تحقيقه على متصدر الدورى سيمنح اللاعبين معنويات مرتفعة فى الجولات القادمة.