شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق على تمديد عقد أجاي حتى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الأهلى في الحصول على موافقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بتمديد عقده مع النادي لمدة موسمين مُقبلين لينتهي عقده مع القلعة الحمراء عام 2022 وذلك بعد الجلسات التى عقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب على مدار الأيام الماضية ووافق خلالها المهاجم النيجيري على تمديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن جونيور أجاي الذى يحصل حالياً على 600 ألف دولار في الموسم سيتم رفع قيمة عقده لمليون دولار فيما سيتم وضع زيادة سنوية فى عقده سيتم الإتفاق عليها بين الطرفيين خلال الساعات القادمة.

وقال مصدر أن الأهلي رفع عقد أجاي في الموسم المقبل تقديراً لمستواه العالي مع الفريق وقدراته الفنية العالية التى جعلته أفضل لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية ومعه على معلول ، ليدخل قائمة أعلى لاعبي الأهلى سعراً على مستوى الراتب.