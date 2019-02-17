شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف فى المنتخب حول ضم كهربا وقفشة فى معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب محمود كهربا لاعب الزمالك فى خلاف حول ضمه لمعسكر المنتخب فى مارس بسبب عدم استقرار مستوي اللاعب وتألقه فى بعض المباريات دون الأخرى وتم إرجاء تحديد موقفه من الانضمام لعدمه خلال الأيام القليلة المقبلة، ونفس الأمر لمحمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر، ثم مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس.