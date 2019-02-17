رياضة | تعرف على نص رسالة "لاسارتي" لصالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نص رسالة "لاسارتي" لصالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعب الفريق صالح جمعة بالاستمرار في تنفيذ برنامجه التأهيلي وعدم التهاون ببرنامجه البدنى الذى ينفذه فى الوقت الحالى بعد إصابته فى العضلة الضامة، حيث لاحظ زيادة وزن اللاعب من جديد، مشدداً على أن هذا الأمر قد يبعده عن المشاركة فى المباريات المقبلة، وأن الجهاز الفنى لن يدفع إلا بالعناصر الجاهزة بشكل تام فنياً وبدنياً.

ويخوض صالح جمعة فى الوقت الحالى مراناً منفرداً على هامش تدريبات الأهلى بالجرى حول الملعب وتدريبات الجيم، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الضامة وغاب قرابة الأسبوعين، ومن المقرر عودته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر بالأهلى أن الأيام الماضية شهدت تركيزاً كبيراً من المدير الفنى مارتن لاسارتى على أوزان اللاعبين، من أجل ضرورة تجهيز الجميع للمباريات، فضلاً عن تجنب الإصابات العضلية التى ضربت مجموعة كبيرة منهم، متوعداً لاعبى الأحمر بالغرامات والاستبعاد الفنى حال زيادة الوزن.