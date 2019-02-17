الان تتابع زادت اللغط.. معلومة خليل جلال عن غرفة الـ«VAR» لم تكن صحيحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 - محمد بن نافع :

تكشفت العديد من الأمور الغير واضحة والتي تزيد من غموض لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة خليل جلال وقضية تواجد حكم محلي في مباراة الرائد بغرفة الـ “VAR” .

وفي هذا الإطار أكد برنامج “الديوانية ” أن ما ذكره رئيس لجنة الحكام خليل جلال في حديث فضائي له بأن تواجد الحكم سلطان الحربي في غرفة الفار كمساعد لحكم الساحة وصلاحياته فقط حساب الوقت بدل الضائع مثله مثل تقني الفيديو الموجود داخل الغرفة من قبل القناة الناقلة غير صحيح.

وقد أكد مقدم البرنامج عبدالرحمن الحميدي بأنه لايوجد أحد موجود من قبل القناة الناقلة ولا من الشركة وهذا الموضوع ممنوع وبالتالي فالمعلومة عند خليل جلال رئيس لجنة الحكام لم تكن صحيحة الشخص الموجود هو شركة متعاقدة معها الاتحاد السعودي ومتمثلة بلجنة الحكام هو الموجود ولم تكن له أي علاقة بالشركة وليس له علاقة بالقناة الناقلة.

واستغرب الحميدي غياب مثل تلك المعلومة عن رئيس لجنة الحكام خليل جلال.

كما أوضح الحميدي أيضاً بأن خليل جلال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم لم يتجاوب معهم للمداخلة حيال تلك التناقضات والتي وضعت الشارع الرياضي السعودي في لغط كبير تجاه لجنة الحكام خصوصاً وأن الدوري يمر بمرحلة حاسمة بين تصارع الفرق للهروب من الهبوط وكذلك طموح فرق المقدمة للصراع على اللقب.

وهو ما اضطر إدارة نادي الاتحاد في وقت سابق لمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب طواقم تحكيم أجنبية بالكامل لكافة مباريات الفريق المتبقية في الدوري.