شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفصل فى شكوى مجلس الأهلى ضد رئيس الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تحسم اليوم لجنة القيم باتحاد الكرة الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك والذى اتهموه فيها بالسب و القذف ضدهم وتقديم مذكرات و c.d بذلك ، حيث كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم أنه سيتم النطق بالحكم فى شكوى الأهلى اليوم بعد أن اعتذر رئيس الزمالك عن حضور الجلسة الماضية للإستماع لأقواله.

تابع عبده صالح لـ " الخليج 365" أنه تم مشاهدة الـc.d المقدمة من الأهلى و الاستماع لأقوال المستشار القانوني للأهلى وكان هناك جلسة يوم 10 فبراير من الشهر الجاري لرئيس الزمالك ولم يحضر وبالتالى سيتم الكشف عن القرار عقب إنتهاء جلسة اليوم.