اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla shoot

يلتقي فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس مع نظيره إنبي مساء اليوم الأحد والموافق 17/2/2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla shoot

- موعد مباراة الزمالك وإنبي:

ويستعد فريق الزمالك لاستضافة نظيره إنبي في الدوري المصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla shoot

- موقف الفريقين في الدوري:

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة خاضها حيث فاز 15 وتعادل 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

بينما فريق إنبي يتواجد حاليا بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة حيث لعب 21 مباراة وفاز 4 لقاءات وتعادل 9 وخسر 8 مباريات.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla shoot

- التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - إبراهيم حسن

خط الهجوم: كهربا - يوسف أوباما - عمر السعيد

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla shoot

- القنوات الناقلة:

وتقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك مع إنبي في الدوري المصري مذاعة عبر قناة أون سبورت بصوت حاتم بطيشة بجانب البث المباشر على قناة النيل للرياضة.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر yalla shoot

- مشاهدة البث المباشر:

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة إنبي مع الزمالك بالدوري في الأسبوع 22 عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجانا.