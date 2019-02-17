رياضة | طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عصام عبد الفتاح عن طاقم حكام مباراة اليوم بين الزمالك وإنبي.

واختارت اللجنة الحكم طارق مجدي لإدارة المباراة ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح، وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

ويلعب فريق الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.