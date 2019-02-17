الامارات | استبعاد 4 لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 4 لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم استبعاد أربعة لاعبين من المنتخب الذي بدأ أمس معسكرا داخليا مغلقا في دبي استعدادا للقاء نظيره المنتخب الصيني بعد غد الاثنين ضمن برنامج تحضيراته للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في السعودية مارس المقبل، علما أن تايلاند ستستضيف في يناير المقبل نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020

وجاء استبعاد ثلاثة لاعبين وهم ماجد سرور" الشارقة " والحارس محمد الشامسي" الوحدة" وعبد الرحمن العامري" الجزيرة" بداعي الإصابة وقد حرص اللاعبون الثلاثة على الحضور لمعسكر المنتخب وتقديم التقارير الطبية الخاصة بكل منهم والخضوع للفحص الطبي بمعرفة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، فيما استبعد لاعب الوصل عبد الله جاسم لمشاركته مع فريقه أمام الأهلي السعودي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

من جانب آخر استدعى الجهاز الفني للمنتخب حارس الوصل سهيل المطوع الذي شارك بالفعل في التدريب الذي اجراه المنتخب على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي.

