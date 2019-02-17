شكرا لقرائتكم خبر عن هداف ليفربول التاريخي يعلق على إمكانية رحيل محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوالى ردود الفعل بشأن التقارير الإعلامية الإيطالية والبريطانية التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن صفقة قادمة محتملة لانتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي، وأحدث هذه الردود جاءت عبر هداف ليفربول التاريخي الويلزي إيان راش.

وقالت التقارير إن النادي الإيطالي قد يغري الفريق الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا بجانب 50 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا لمرتين على التوالي، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

«راش» الذي لعب لليفربول وليوفنتوس خلال مسيرته الكروية، وهو الهداف التاريخي للريدز برصيد 346 في كل المسابقات، اعتبر أمر هذه الصفقة محسوما وأنها لن تتم.

وأكد المهاجم الويلزي السابق أن المدرب الألماني يورغن كلوب لن يوافق بأي شكل من الأشكال على التخلي عن صلاح الذي سجل 36 هدفا لفريقه الموسم الماضي من البريميرليج، ويتصدر ترتيب الهدافين حاليا برصيد 17 هدفا، ولا يزال ركيزة أساسية في خطط ليفربول المستقبلية.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن كلوب قرر عدم الحديث بشأن مقايضة صلاح مع ديبالا، مفضلا عدم التعاطي مع الموضوع والتركيز مع صلاح وزملائه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب حوالي 30 عاما.

وقال «راش» في تصريحات لصحيفة «كوريري دي تورينو» الإيطالية: «أعتقد أن صلاح سيبقى في ليفربول. الجماهير تحبه، وهو في أحسن حال هنا. لقد وقع عقدا جديدا. ولا اعتقد أن صفقة المبادلة ستتحول إلى واقع».