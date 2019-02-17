شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يفوز على أتالانتا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول فريق ميلان الإيطالي تأخره بهدف أمام مضيفه أتالانتا إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أتالانتا بهدف في الدقيقة 33 عبر اللاعب ريمو فريلير، فيما نجح ميلان في تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق كريستوف بيونتيك «هدفين» في الدقيقتين 46 و61، وهاكان كالهانوجلو في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 38 نقطة في المركز الخامس.