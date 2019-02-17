شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد إنبى فى موقعة تأمين القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نظيره إنبى فى تمام السادسة من مساء اليوم ، الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته المحلية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة .

يمتلك الزمالك، 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبيه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

من المتوقع أن يدخل الزمالك بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم حميد أحداد أو أيمن حفنى وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.