شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يبدأ الاستعداد للداخلية ..وتعافى صالح جمعة من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي صفحة مباراة الإنتاج الحربي التى أقيمت أمس في بطولة الدوري.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب مباراة الأمس وقرر بدء الاستعداد اليوم لمواجهة الداخلية التى قد تشهد عودة بعض اللاعبين المُصابين وأن كان ذلك سيتحدد في ضوء التدريبات المقبلة، وإنتهي صالح جمعة لاعب الفريق من البرنامج العلاجي الذى خضع له خلال الفترة الماضية ليكون جاهزاً بعده للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ويُعاني صالح جمعة من آلام في العضلة الضامة حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية الأخيرة حيث أدي اللاعب حالياً برنامجاً تأهيلياً إنتهي أمس وسيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية إبتداءاً من اليوم الأحد ، ومن المقرر أن يتم تجهيز صالح للمشاركة في التدريبات المقبلة تمهيداً لدخول قائمة مباراة الداخلية.