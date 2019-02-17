تعرف على التشكيل المتوقع لإنبى ضد الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع على ماهر المدير الفنى لإنبى، العديد من السيناريوهات لتشكيل الفريق البترولى فى مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز

يدخل إنبى مواجهة الزمالك مفتقداً 3 عناصر هم محمد أشرف روقا وعماد فتحى نظرا لوجود بندا فى عقد استعارتهما من الزمالك بعدم مشاركتهما فى مواجهة الفريقين وكذلك أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق المعار للبترولى من الزمالك والذى تعرض للطرد فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى بالدورى وحرص على ماهر المدير الفنى لإنبى على تجهيز الثنائى محمود غالى ومحمود توبة لقيادة خط الوسط فى ظل غياب روقا بجانب تجهيز عبد الرحمن عامر "ويسا" ليكون جاهزا للتواجد بدلا من أحدهما فى حالة حدوث أي أمر طارئ.

على ماهر وضع أكثر من سيناريو لقوة إنبى الضاربة حيث يدرس الدفع بالكونغولى لوكومبى الشهير بـ"لوكا" من البداية أمام الزمالك بعد مشاركته كبديلا أمام الأهلى ويفاضل بينه وبين محمد بسيونى فيما سيقود محمود قاعود خط الهجوم وحجز خلفه الثنائى أحمد شكرى وشيذا مقاعد أساسية فى التشكيلة البترولية وطالب على ماهر، اللاعبين، بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تدفع الفريق خطوة نحو الأمام خاصة إن الفريق البترولى يتواجد فى منطقة الخطر بجدول الترتيب والفوز فى حالة تحقيقه على متصدر الدورى سيمنح اللاعبين معنويات مرتفعة فى الجولات القادمة.

التشكيل المتوقع لإنبى أمام الزمالك:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمود غالي ومحمود توبة وأمامهما محمد بسيونى أو لوكومبى وأحمد شكرى وشيذا.

خط الهجوم محمود قاعود.