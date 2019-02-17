محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 16 فبراير 2018، بمختلف البطولات. كأس زايد أهداف الهلال والاتحاد الدوري الإسباني هدف برشلونة في بلد الوليد الدوري الإيطالي أهداف ميلان أمام أتلانتا الدوري المصري هدف الأهلي أمام الإنتاج الحربي

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. الأهلي يتخطى الإنتاج بهدف.. والهلال يعاقب الاتحاد بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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