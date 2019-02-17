اونلاين | بث مباشر| مباراة ريال مدريد وجيرونا الأحد 17-2–2019 koora

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بث مباشر| مباراة ريال مدريد وجيرونا الأحد 17-2–2019 koora

يلتقى فريقى ريال مدريد وجيرونا، فى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد 17-2-2019، فى الجولة 24 من الدورى الاسبانى، فى سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكى.



بث مباشر| مباراة ريال مدريد وجيرونا الأحد 17-2–2019 koora

وتعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، اليوم، هى المواجهة الثالثة بين الفريقين خلال شهر، حيث سبق ان التقى الفريقين فى ربع نهائى مسابقة كأس ملك أسبانيا، التى تمكن نجوم الملكى من حسمها، ليصعد للقاء برشلونة فى الدور قبل النهائى.



بث مباشر| مباراة ريال مدريد وجيرونا الأحد 17-2–2019 koora

ويسعى ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية بعد تعادله مع برشلونة فى ذهاب نصف نهائى كأس الملك بهدف لهدف، وفوزه على أياكس امستردام الهولندى بهدفين لهدف فى مباراة الذهاب لبطولة دورى أبطال أوروبا.



بث مباشر| مباراة ريال مدريد وجيرونا الأحد 17-2–2019 koora

يحتل ريال مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى، برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، بعد تمكنه من الفوز على غريمه أتليتكو مدريد فى المواجهة السابقة بثلاثة أهداف لهدف، فيما يواجه جيرونا شبح الهبوط، حيث المركز 17 برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.



بث مباشر| مباراة ريال مدريد وجيرونا الأحد 17-2–2019 koora

وتذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا، على قناة beIN Sports، الحاصلة على حقوق بث الدورى الإسبانى، يسبقها ستديو تحليلى موسع لمتابعة كل تفاصيل المباراة.