اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

يستقبل فريق ريال مدريد، اليوم الأحد 17-2-2019، فريق جيرونا، فى مواجهة قوية ضمن مبارايات الجولة 24 من الدورى الاسبانى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

وتأمل جماهيرريال مدريد فى مواصلة الفريق لمسيرة الانتصارات، بعد أن تمكن من تحقيق خمس انتصارات متتالية في الدوري، كان آخرها الفوز على أتليتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف يوم السبت الماضى، بأقدام أهداف من كريم بنزيمة وماركو أسينسيو، وهو ما مكنه من احتلال المركز الثانى، والعودة بقوة إلى سباق الفوز باللقب، حيث ضاق الفارق بينه وبين برشلونة إلى ست نقاط فقط. ولا تنظر الآن.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

على الجانب المقابل، يعانى جيرونا من نزيف النقاط خلال فى مبارياته الأربع الأخيرة، حيث تعادل فى ثلاث، وهزم فى ماراته الأخيرة على أرضه بنتيجة أمام نادي هويسكا بهدفين نظيفين، وهو ما جعله فى عرضه لشبح الهبوط باحتلاله المركز االسابع عشر برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوري الإسباني live hd

تقام مباراة ريال مدريد وجيرونا، على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات بن سبورت الرياضية.