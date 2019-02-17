رياضة | مدرب منتخب مصر: المعسكر المقبل سيشهد انضمام لاعبين جدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر: المعسكر المقبل سيشهد انضمام لاعبين جدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني يعمل بشكل منتظم مع كل مرحلة، ويتابع جميع اللاعبين محليا وخارجيا.

وقال هاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نقوم بعدد من الزيارات في أكثر من بلد لمشاهدة اللاعبين، محمد ناجي سافر إلى السعودية وتيتو جارسيا في قطر وانا ذهبت إلى اليونان".

وأكمل: "نقدم تقارير عن اللاعبين المحترفة والمحلية، وسيكون هناك اجتماع أول مارس لإختيار القائمة المناسبة بعد رؤية التحليلات والتقارير".

وأضاف: "سيكون هناك فرصة لإنضمام بعض اللاعبين الجدد، لتوسيع قاعدة اختيار اللاعبين بشكل أفضل، ويكون هناك خيارات متعددة".