رياضة | تعليق ناري من مدرب برشلونة بعد الفوز على بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مدرب برشلونة بعد الفوز على بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على فوز فريقه على بلد الوليد بهدف نظيف في الليجا الإسبانية.

وأكد فالفيردي، أن فريق بلد الوليد قدم مباراة جيدة للغاية، في المباراة التي فاز بها الفريق الكاتلوني عليه بنتيجة 1-0 .

وتابع فالفيردي:" الخصم قدم مباراة جيدة و نحن لم نكن جيدين على الرغم أنه كان لدينا فرص سانحة جداً للتسجيل، يمكننا ان نلعب بشكل أفضل او اسوء من ذلك ، ولكن نأمل في تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة".

وأكمل مدرب البارسا حديثه : كانت مباراة معقدة للغاية ، في الشوط الاول لم نكن موفقين بسبب الدفاع المُتماسك لـ بلد الوليد.. لكن في الشوط الثاني خلقنا العديد من الفُرص.. وجوردي ماسيب تألق اليوم".

وأتم:" لم نكن جيدين خاصة في الشوط الاول الذي لم نخلق فيه فرص مثل الثاني الذي خلقنا فيه 7 الى 8 فرص كانت قد تنهي المباراة بثلاثية او رباعية. لقد وصلنا للمباريات المفتاحية ولحد الان نحن فريق متمكن يمكننا اللعب بشكل افضل".