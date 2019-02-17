رياضة | اتحاد الكرة: المساواة بين القطبين وباقي الأندية "غير عادلة".. والانسحاب من الكأس كارثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: المساواة بين القطبين وباقي الأندية "غير عادلة".. والانسحاب من الكأس كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أنه ليس من العدل أن تتساوى قائمة الأهلي والزمالك مع باقي أندية الدوري.

وبرر أسامة رؤيته خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ليس من العدل أن يتساوى عدد اللاعبين بقائمة فريق يشارك في بطولة واحدة محلية ولا يشارك بالكأس، وبين فريق يشارك في 4 بطولات من بينهم بطولتين خارج مصر".

وأكمل : "اتحاد الكرة لا يقدر أن يمنع فريق من المشاركة ببطولة أفريقيا لأنه سيتأهل منها لمونديال الأندية، كذلك البطولة العربية نظرًا لمكافئتها المالية".

وعن الأزمة بين الأهلي وبيراميدز: "نظرتي غير الطرفين ولا أعلم حجم الضرر، اتحاد الكرة لا يملك وقتا كافيا ولا بديل غير مباراة الكأس".

وعن أنباء انسحاب الأهلي من الكأس: "ستعرض البطولة كلها لعدم الإستمرار، وستؤدي لخسارة الأندية المشاركة بها، كما أنها ستجعل مصر تتراجع تاريخيًا نظرًا لعراقة البطولة، فضلاً عن إنها مؤهلة للمشاركة في بطولات خارجية".