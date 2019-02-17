شكرا لقرائتكم خبر عن سايمون «يورط» بارتوش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

كشف مصدر لـ«الخليج 365» مطلع في لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم أن الحكم الدولي سلطان الحربي ليس هو الحكم الأساسي في تقنية الـ«VAR» في مباراة الرائد والاتحاد التي أقيمت في بريدة أمس الأول (الجمعة) ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإنما كان حكما مساعدا في غرفة تقنية «الفار»، بينما الحكم الأساسي لـ«الفار» هو البولندي سايمون، الذي يعد من الحكام المميزين في كأس العالم التي أقيمت أخيرا في روسيا، إذ تم إسناد مهمة قيادة غرفة تقنية «الفار» له بعد تقديم الحكم كرزيستوف اعتذاره في اللحظات الأخيرة للجنة الحكام الرئيسية، ليحل بديلا عنه.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكم سايمون المكلف بقيادة غرفة تقنية «الفار»، لم يوضح لحكم الساحة بارتوش بعض الحالات التي صاحبت المباراة، التي تحتاج عودته لتقنية «الفار»، واستمر اللعب في أكثر من حالة تستوجب مراجعة «الفار».

وختم المصدر حديثه بقوله: «الحكم الدولي سلطان الحربي ليس مخولا باستدعاء حكم المباراة، وإنما هو بديل فقط في حالة غياب الحكم الأساسي لـ(الفار) لأي ظرف كان، ولم يتدخل نهائيا في جميع الأحداث التي صاحبت اللقاء، وغرفة الفار يوجد بها فقط الحكم الأساسي لـ(الفار) والمساعد والمشغل للأجهزة فقط».