شكرا لقرائتكم خبر عن ناظر: لن نستسلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

شن رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر هجوما لاذعا على حكم الفيديو تقنية «الفار» في مباراة فريقه الأخيرة أمام الرائد في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ناظر على حسابه في تويتر: «طالبنا وسنستمر نطالب اللاعبين بمطالبة مراجعة (الفار) من قبل حكم الساحة، لا بد أن نطالب بأبسط حقوقنا، سأصعّد هذا الموضوع معهم وسأذكرهم به كل يوم وكل مباراة، لن نفرط في حقوقنا بهذا الشكل».

وتابع رئيس العميد: «هناك 3 حالات واضحة لنا جميعا تستحق أن يراجعها حكم الساحة تستحق ذلك، يعني لازم يشوفها ويتخذ قراره بعد مراجعتها، عدم لفت نظره من قبل حكم تقنية الفار وتجاهلها تماما أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول. القرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها».

وأضاف ناظر: «طلبت اجتماعا فوريا مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي، الوضع لا يتحمل المجاملات ولا الاستمرار في استفزاز جماهير النادي، لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضا، وسنستمر في حصد النقاط -بإذن الله- وسنصل للأمان عاجلا أم آجلا. كل مباراة تعتبر مصيرية وكل نقطة تقربنا لخط الأمان، لا بد أن نضع ثقلنا وثقتنا في الفريق إلى آخر لحظة، كل لاعب في الفريق حريص على النتائج، وكل لاعب أعطى وسيعطي كل ما لديه في هذه الفترة.. أنا واثق منهم».

وختم الرئيس الاتحادي تغريداته بقوله: «لا أعرف الاستسلام ولا يعرف هذا النادي العريق معنى هذه الكلمة، والجمهور واقف مع الفريق، سنحارب لآخر لحظة، والتوفيق بيد الله».