شكرا لقرائتكم خبر عن الثقفي: بيليتش سيقود العميد لـ«الأولى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طالب المدرب الوطني لاعب نادي الاتحاد السابق عادل الثقفي لاعبي العميد بأن يقدموا كل ما لديهم في المباريات المتبقية في دوري كأس الأمير طالب المدرب الوطني لاعب نادي الاتحاد السابق عادل الثقفي لاعبي العميد بأن يقدموا كل ما لديهم في المباريات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والعمل على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والسير نحو الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصر الفريق منذ بداية الموسم الحالي. وأوضح الثقفي أن مدرب الفريق بيليتش لا يملك الجرأة الفنية خلال قيادته لمباريات الفريق، خصوصا بعدم قراءاته الفنية للخصوم، وتدخلاته الفنية أثناء التغييرات في المباريات، وسيقود الفريق للهبوط لدوري الدرجة الأولى، لذا على لاعبي العميد اللعب بروح وحماس من أجل إنقاذ ناديهم من خطر الهبوط، والحفاظ على سمعة وتاريخ الاتحاد على الأصعدة كافة، التي حصد فيها البطولات وصنع إنجازات لن تنسى على الصعيد العالمي والقاري والعربي والخليجي والمحلي.



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