شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يحطم الأرقام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

واصل فريق الهلال انفراده بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (49 نقطة)، ويليه المنافس التقليدي النصر (43 نقطة)، ليستمر السباق على لقب الدوري بين الزعيم والعالمي. و كانت التغييرات بين 9 فرق في سلم الترتيب من المركز الثالث وحتى المركز الـ11، فيما حافظت المراكز الأخيرة على ترتيبها، وهي: الحزم في المركز 12 (22 نقطة)، والباطن في المرتبة 13 (18 نقطة)، والفيحاء في المركز 14 (16 نقطة)، والاتحاد ماقبل الأخير (15 نقطة)، وأحد في المركز الأخير (12 نقطة) في سلم ترتيب فرق الدوري.

فيما صعد الشباب للمركز الثالث برصيد 37 نقطة، وتراجع الأهلي للمركز الرابع (36 نقطة)، وقفز التعاون للمركز الخامس (33 نقطة)، وتراجع الوحدة للمركز السادس (31 نقطة)، أما الفتح (28 نقطة) والفيصلي (27 نقطة) فصعدا للمركزين 7و8، وعاد الاتفاق (27 نقطة) للمركز 9، والرائد (24 نقطة) تقدم للمركز 10، وتراجع القادسية (23 نقطة) للمركز 11 في ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي، وأصبح فريقا الرائد والفيحاء فقط من بين فرق الدوري بلا أي انتصار في عام 2019 في الجولات الـ5 الماضية.

ووصلت قائمة أهداف المسابقة 459 هدفا بعد 160 مباراة، بمعدل 2.87 هدف في كل مباراة، حيث يقف الهلال أيضا في الصدارة (51 هدفا) إضافة لاستمراره في التسجيل في 20 جولة على التوالي، وجاء الأهلي والتعاون ثانياً (42 هدفا)، فيما يعد أحد أقل فرق المسابقة تسجيلا للأهداف (15 هدفا) ثم الباطن (19 هدفا) ثم الفيحاء (20 هدفا). كما يعد الهلال أول فريق يصل (50 هدفاً) في النسخة الحالية، وهي المرة الثالثة التي يسجل 50 هدفاً وأكثر في 3 نسخ في تاريخ دوري المحترفين بعد 20 جولة في: 2008 /‏2009، 2009 /‏2010 إضافة إلى العام الحالي. في المقابل، تعد شباك أحد أكثر شباك فرق الدوري تلقيا للأهداف (42 هدفا)، ثم الفيحاء (38 هدفا) ثم الباطن (36 هدفا)، فيما تعد شباك الشباب أقل شباك فرق الدوري تلقيا للأهداف (13 هدفا)، ثم النصر (16 هدفا)، وهما الوحيدان اللذان تلقيا أقل من 20 هدفا. ولم تشهد قائمة هدافي الدوري بعد الجولة 20 من المسابقة أي تغيير، إذ استمر الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم فريق الهلال في الصدارة (16 هدفا)، والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي ثانيا (14 هدفا)، لكن المركز الثالث أصبح يضم الرباعي ديجانيني تفاريس مهاجم الأهلي من الرأس الأخضر، والمغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الأهلي، والكاميروني لياندر توامبا مهاجم التعاون (13 هدفا) لكل لاعب.

ويتصدر محمد الصيعري مهاجم الحزم قائمة الهدافين السعوديين (10 أهداف)، ثم فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد (8 أهداف).

كما يتقاسم الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم الهلال، والمغربي نور الدين امرابط لاعب النصر قائمة صناع الأهداف (7 أهداف) ثم الثلاثي المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، والبرازيلي لويس جوستافو لاعب الفيصلي والسوري عمر السومة لاعب الأهلي (6 أهداف)، ويعد ناصر الشمراني لاعب الشباب السابق وخالد البركة لاعب الحزم أكثر السعوديين صناعة للأهداف (4 أهداف).

وأخيرا أصبح عبدالفتاح آدم لاعب التعاون ثامن لاعب ينجح في تسجيل هاتريك وأكثر في المسابقة، حيث سجل ثلاثية في شباك أحد، لينضم لكل من ديجانيني تفاريس (5 أهداف) في شباك أحد (أول لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل 5 أهداف في لقاء واحد)، عبدالرزاق حمدالله (4 أهداف) في شباك الرائد، أحمد موسى لاعب النصر (3) في شباك القادسية، محمد الصيعري لاعب الحزم (3) في شباك أحد، لياندر توامبا لاعب التعاون (3) في شباك الفيحاء، عمر السومة لاعب الأهلي (3) في شباك الهلال، كريستيان غوانكا لاعب الاتفاق (3) في شباك الفيحاء.