شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي: الحسم في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) أبدى مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خورخي فوساتي سعادته بأداء اللاعبين في مواجهة الأمس أمام الوصل الإماراتي، لافتاً إلى أن الحسم سيتأجل للقاء الإياب الأسبوع المقبل في جدة. وأضاف فوساتي «رغم التأخر في النتيجة مع الدقيقة الأولى من المباراة إلا أن الفريق عاد وتمكن من تسجيل هدفين بشكل رائع في الشوط الثاني، وسنحت للفريق العديد من فرص التسجيل أمام مرمى المنافس على مدار شوطي المباراة مما يعني أننا قمنا بعمل فني جيد مع الفريق، خاصة في عملية التنظيم الدفاعي رغم قصر الفترة التي توليت فيها مهمة تدريب الفريق، وسنواصل العمل لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة الذهاب». وامتدح فوساتي إمكانيات اللاعب نيكولاي ستانسيو وأنه يتميز بالتسديدات المباشرة نحو المرمى، وهو ما مكنه من تسجيل هدف رائع في المباراة.

أبدى مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خورخي فوساتي سعادته بأداء اللاعبين في مواجهة الأمس أمام الوصل الإماراتي، لافتاً إلى أن الحسم سيتأجل للقاء الإياب الأسبوع المقبل في جدة. وأضاف فوساتي «رغم التأخر في النتيجة مع الدقيقة الأولى من المباراة إلا أن الفريق عاد وتمكن من تسجيل هدفين بشكل رائع في الشوط الثاني، وسنحت للفريق العديد من فرص التسجيل أمام مرمى المنافس على مدار شوطي المباراة مما يعني أننا قمنا بعمل فني جيد مع الفريق، خاصة في عملية التنظيم الدفاعي رغم قصر الفترة التي توليت فيها مهمة تدريب الفريق، وسنواصل العمل لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة الذهاب». وامتدح فوساتي إمكانيات اللاعب نيكولاي ستانسيو وأنه يتميز بالتسديدات المباشرة نحو المرمى، وهو ما مكنه من تسجيل هدف رائع في المباراة.

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