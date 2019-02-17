شكرا لقرائتكم خبر عن 600 سيارة نادرة في ختام مهرجان الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان الدرعية الرابع للسيارات الكلاسيكية الذي أشرفت عليه محافظة الدرعية بدعم هيئة تطوير بوابة الدرعية بعرض 600 سيارة من السيارات القديمة والنادرة لملاك سعوديين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو أن رعاية الهيئة لمهرجان السيارات الكلاسيكية لهذا العام يأتي امتداداً لدور الهيئة الاجتماعي في المنطقة من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة الحياة وتماشياً مع توجيهات القيادة ورؤية ولي العهد التي نتشرف بأن نكون أحد المساهمين في تحقيقها عن طريق برامج ومشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وحظي المهرجان بحضور آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها من المهتمين والهواة لمتابعة فعالياته التي ضمت مزادا خاصا للسيارات الكلاسيكية ومسابقات تحت إشراف لجان مختصة، وورش ترميم السيارات وسوقا خاصة لقطع السيارات وغيرها الكثير من الفعاليات للأسرة والطفل.