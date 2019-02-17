شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى بطولة منتخبات المناطق 2001 بين القاهرة والجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقابل اليوم الأحد منتخبى القاهرة والجيزة مواليد 2001 فى نهائى البطولة التى انطلقت الخميس الماضى بمشاركة 6 منتخبات مناطق هم المنوفية والقليوبية والسويس والشرقية إلى جانب القاهرة والجيزة .





اشرف على تنظيم البطولة منطقة القاهرة برئاسة حمادة الشربينى وتم تنظيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت كل منهما 3 منتخبات واقيمت مباريات البطولة من دورى من دور واحد احتلت القاهرة قمة المجموعة الاولى التى ضمت السويس والمنوفية بينما جاء منتخب الجيزة على قمة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن القليوبية .





اقيمت البطولة فى حضور جهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين وذلك لانتقاء افضل العناصر من مننتخبات المناطق الستة التى شاركت فى منافسات البطولة للانضمام الى القوام الاساسى للمنتخب الوطنى الذى يستعد الخوض دورة شمال أفريقيا التى ستقام فى الإسكندرية خلال شهر أبريل المقبل.





حرص على حضور فعاليات الدورة الثنائى أحمد شوبير نائب مجلس أدارة اتحاد الكرة ومجدى عبد الغنى عضو مجلس الجبلاية الى جانب مجلس أدارة منطقة القاهرة برئاسة حمادة الشربينى ومحمد حشيش المدير التنفيذى والزميل عادل عقل عضو مجلس أدارة منطقة الجيزة الى جانب كل من اسامه يوسف ونصر ابراهيم المشرفين فنيا على منتخب الجيزة .







