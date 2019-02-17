لماذا طرد الحنفي محمود حماده واكتفى بإنذار رمضان صبحي ؟

الحنفي أثناء طرد محمود حماده

كتب - كريم عبد المحسن:

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن سبب طرد الحكم محمد الحنفي، محمود حماده لاعب الإنتاج الحربي، واكتفاءه بإنذار رمضان صبحي لاعب الأهلي،

خلال مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب المصادر، فإن الحنفي طرد حماده لأنه حاول ضرب صبحي

بدون كرة باليد والقدم، بينما لم يلتحم معه لاعب الأهلي بشكل عنيف، مما دفعه لطرد لاعب الإنتاج، والاكتفاء بإنذار رمضان صبحي.

والجدير بالذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب عمرو السولية.