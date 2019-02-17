رياض محرز.. التركيز هو سر نجاح مانشستر سيتي

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أكد الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن التركيز على كل مباراة هو سر النجاح بالنسبة للفريق في الفترة المتبقية من الموسم.
وسجل اللاعب الجزائري الدولي الهدف الرابع في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على حساب نيوبورت كاونتي مساء السبت بنتيجة أهداف مقابل هدف في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وحجز لاعبين مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا مكانهم فيربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليبقى مان سيتي منافسا في أربع بطولات مختلفة هذا الموسم، لكن الجناح الجزائري يرى ضرورة التركيز على كل مباراة بدلا من التفكير في حسم الألقاب.
وقال محرز عقب المباراة: "النتيجة هي أهم شيء في مثل هذه النوعية من المباريات، وإذا كان بإمكانك تقديم أداء جيد
وأضاف قائلا: "لعبنا بشكل جيد وتحكمنا في المباراة، نحن محترفون وعلينا التكيف مع أي وضع".
"الجميع سعيد للغاية بالوصول إلى الدور ربع النهائي".
"نيوبورت لم يحصلوا على الكثير من الفرص، لقد سيطرنا على المباراة، ونحن سعداء بالوصول إلى ربع النهائي".
وواصل اللاعب الجزائري تصريحاته بقوله: "علينا أن ننسى الآن كأس الاتحاد الإنجليزي ونبدأ التركيز على دوري أبطال أوروبا".
وأنهى محرز تصريحاته بقوله: "نحن نتعامل مباراة بمباراة، ليس من الجيد أن تفكر أكثر من اللازم فيما سيحدث بعد فترة طويلة".
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