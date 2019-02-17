رياضة | خطوة وحيدة.. تفصل برشلونة عن الإعلان الرسمي لصفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة.. تفصل برشلونة عن الإعلان الرسمي لصفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو نادي برشلونة من حسم صفقة نارية، واقتربت إدارة الفريق الكاتالوني بشكل كبير من الإعلان رسميا عن صفقة الموسم خلال أيام.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة اقترب بقوة من إنهاء تفاصيل الحصول على خدمات رابيو، من حيثُ الراتب، ومكافأة التوقيع، وسيحصل اللاعب عليها بسبب اختياره النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه الفرنسي رابيو، وأن في حالة أراد تجديد عقده سوف يتم الاستجابة له بشكل سريع.

وقرَّرنادي باريس سان جيرمان، تجميد رابيو وعدم مشاركته في المباريات منذ ديسمبر الماضي؛ بسبب رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الباريسي.