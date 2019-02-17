رياضة | رسالة جديدة من محمد صلاح لجماهير الكرة المصرية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جديدة من محمد صلاح لجماهير الكرة المصرية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، ببعث رسالة جديدة لجمهوره ومتابعيه.

ونشر اللاعب المصرى صاحب الـ 26 عاما، اقتباسا من أحد الكتب، والتى جاءت أبرز ما جاء بها: "4 مصادر يمكن أن تغير مُثل أمة أو شعب، تعاليم المنزل، تعاليم دار العبادة، تعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب".

تأتى تلك الرسالة بعد أيام من التغريدة التى كان نشرها صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتى أبدى من خلالها انزعاجه من الشحن الجماهيرى الزائد عن الحد بين جماهير قطبى الكرة المصرى الأهلى والزمالك.

يوفنتوس يصدم محمد صلاح رسميا ويجامل نيمار وميسي

كشف نادي يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي عن موقفه من ضم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس أن باولو ديبالا إذا رحل عن الفريق فلن يأتي إلا ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني كبديل له وليس محمد صلاح.

وأضاف المدير الرياضي ليوفنتوس في تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن يوفنتوس لن يمانع في رحيل ديابالا لكنه متمسك بالنادي.

وتابع باراتيسي: "يمكن لميسي أو نيمار فقط تعويض رحيل ديبالا لكنه سيبقى معنا فهو موجود معنا وحال مشاركته تشعر بتأثيره دائمًا".

كانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى رغبة يوفنتوس في ضم صلاح مقابل 175 مليون جنيه استرليني، فيما سينتقل ديبالا للنادي الإنجليزي.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.