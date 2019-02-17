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رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 1 × 0 بلد الوليد

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الممتاز

الزمالك

-

x
18:00

-

إنبي

-

x
13:00

-

جيرونا

فالنسيا

-

x
17:15

-

إسبانيول

فياريال

-

x
19:30

-

إشبيلية

ريال بيتيس

-

x
21:45

-

ديبورتيفو ألافيس

جنوى

-

x
16:00

-

جنوى

انتر ميلان

-

x
19:00

-

سامبدوريا

نابولي

-

x
21:30

-

تورينو

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت

-

x
16:30

-

بوروسيا مونشنغلادباخ

باير ليفركوزن

-

x
19:00

-

فورتونا دوسلدورف

كأس الإتحاد الإنجليزي

دونكاستر روفرز

-

x
18:00

-

كريستال بالاس

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