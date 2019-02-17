رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 1 × 0 بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - برشلونة 1 × 0 بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
-
x
18:00
-
إنبي
-
x
13:00
-
جيرونا
فالنسيا
-
x
17:15
-
إسبانيول
فياريال
-
x
19:30
-
إشبيلية
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
ديبورتيفو ألافيس
جنوى
-
x
16:00
-
جنوى
انتر ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
16:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
باير ليفركوزن
-
x
19:00
-
فورتونا دوسلدورف
كأس الإتحاد الإنجليزي
دونكاستر روفرز
-
x
18:00
-
كريستال بالاس