شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات والإيقافات تضرب طنطا قبل موقعة تلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الطبي لنادي طنطا بقيادة الدكتور مجدي وكوك إصابة محمد أسعد لاعب خط وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق أمام كفر الشيخ الخميس الماضي والتي انتهت بفوز طنطا بهدف مقابل لاشئ.

كما أعلن الجهاز الطبي لأبناء السيد البدوى إصابة محمد العشري مدافع الفريق بكدمة في الركبة مما يضطر اللاعب للغياب لمدة ثلاثة أسابيع فى الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراة مركز شباب تلا المقرر لها الخميس المقبل بملعب الأخير.

في سياق مختلف بدأ الجهاز الفني لطنطا بقيادة أيمن المزين في البحث عن عدد من البدائل لتعويض غياب عبدالرحمن الدح نجم الفريق الذى تأكد غيابه عن مباراة تلا القادمة بسبب حصوله علي الإنذار الثالث في الوقت الذي قرر فيه مجلس إدارة النادي صرف مكافأت الفوز علي كفر الشيخ لتحفيز اللاعبين لحصد النقاط الثلاث في مباراة تلا .