شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة السلاح تطير إلى الجزائر للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم، الأحد، بعثة منتخب مصر للسلاح إلى الجزائر للمشاركة فى بطولة أفريقيا فى جميع الأسلحة و المقرر إنطلاقها غدا الإثنين .
و تشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من، إبراهيم رمضان و محمد ياسين و أدهم معتز و مدحت معتز و مازن العربى و يوسف سناء ووليد خالد و لمى حزين و مريم نزيه و لجين الفرماوى و لينا وليد و مريم محمد و يارا الشرقاوى و مريم الزهيرى و أيمن ربيع فى منافسات 20 سنة .
كما تضم البعثة أيضا كلا من ، محمد حمزة و محمد السيد سامى و عمرو خالد و أحمد ياسر و محمد أسامة و يحيى ماضى و نهى هانى و رودينا جعفر و أية شريف و جنى شريف البكرى و تقى أحمد و مريم صدقى تحت 17 سنة .
فيما تضم البعثة أيضا كلا من ، يحيى عثمان و محمود السيد و زياد نفل و فارس باسم و أحمد تامر و شدوى حسام و سلمى طارق و اينور هشام و ريناد محمد الدكش و سلمى هانى و نور أبو ليلة ، و يترأس البعثة عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح .
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