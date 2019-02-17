شكرا لقرائتكم خبر عن إنعقاد الإجتماع الفنى لبطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الأحد، الإجتماع الفنى لبطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد مواليد 2000 التى تستضيفها مصر فى مدينة بورسعيد وتستمر حتى يوم 23 فبراير الجارى. شاهد الوزير بروفة حفل افتتاح بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين خلال زيارته لمدينة بورسعيد أمس السبت، حيث ستنطلق المنافسات غدا الإثنين . الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 12 فريق هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – مصر " وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولي تقام مبارياتها بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية الرياضية.

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