مدرب المصري: كأس إفريقيا بوابة الفريق للعودة لملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

أكد إيهاب جلال، مدرب النادي المصري، أن استضافة استاد بورسعيد لمباريات كأس أمم أفريقيا ستكون بوابة المصري للعودة للعب على ملعبه في الموسم المقبل.

وقال إيهاب في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "في حالة استضافة ستاد بورسعيد لمباريات مجموعة في كأس أمم أفريقيا، ستكون فرصة لكي يلعب الفريق على ملعبه من الموسم المقبل".

وأكمل :"لم تحدث مشاكل في مباريات أفريقيا عندما استضافها المصري، لكن نريد أن يكون هناك اتفاق وقرار لحسم هذه الأزمة".

وعن المصري قال جلال إنه قام بتدريب الفريق بعد أزمات وأداء سيئ بسبب الظروف التي مر بها، مضيفا "اللاعبين حاولوا اختباري لكي يتأكدو أن حديثي هو ما يحدث داخل أرض الملعب".