محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:
أكد إيهاب جلال، مدرب النادي المصري، أن استضافة استاد بورسعيد لمباريات كأس أمم أفريقيا ستكون بوابة المصري للعودة للعب على ملعبه في الموسم المقبل.
وقال إيهاب في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "في حالة استضافة ستاد بورسعيد لمباريات مجموعة في كأس أمم أفريقيا، ستكون فرصة لكي يلعب الفريق على ملعبه من الموسم المقبل".
وأكمل :"لم تحدث مشاكل في مباريات أفريقيا عندما استضافها المصري، لكن نريد أن يكون هناك اتفاق وقرار لحسم هذه الأزمة".
وعن المصري قال جلال إنه قام بتدريب الفريق بعد أزمات وأداء سيئ بسبب الظروف التي مر بها، مضيفا "اللاعبين حاولوا اختباري لكي يتأكدو أن حديثي هو ما يحدث داخل أرض الملعب".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المصري: كأس إفريقيا بوابة الفريق للعودة لملعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.