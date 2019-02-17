اتحاد الكرة يكشف احتمالية تعديل مواعيد كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة المصري إن المواعيد الجديدة لكأس مصر والمعلنة منذ أيام قليلة، ليست نهائية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "خطاب مواعيد كأس مصر كان منقوصاً من وجهة نظري بسبب عدم تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات".

متابعًا "الأمن شريك أساسي في تنظيم المسابقات المحلية وموافقاته الأمنية على موعد أي مباراة هو أمر أساسي".

وأستكمل إسماعيل "مواعيد كأس مصر ليست نهائية ومن الوارد تعديلها، رغم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي".

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وأضاف "ليس من العدل أن تتساوى قائمة الأهلي والزمالك مع باقي أندية الدوري، ليس من العدل أن يتساوى عدد اللاعبين بقائمة فريق يشارك في بطولة واحدة محلية ولا يشارك بالكأس، وبين فريق يشارك في 4 بطولات من بينهم بطولتين خارج مصر".

وأكمل : "اتحاد الكرة لا يستطيع منع فريق من المشاركة ببطولة أفريقيا لأنه سيتأهل منها لمونديال الأندية، كذلك البطولة العربية نظرًا لمكافأتها المالية".

وعن أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز: "لا أعلم حجم الضرر، لكن اتحاد الكرة لا يملك وقتا كافيا ولا بديل غير مباراة الكأس".

وعن أنباء انسحاب الأهلي من الكأس: "ستعرض البطولة كلها لعدم الاستمرار، وستؤدي لخسارة الأندية المشاركة بها، كما أنها ستجعل مصر تتراجع تاريخيًا نظرًا لعراقة البطولة، فضلاً عن إنها مؤهلة للمشاركة في بطولات خارجية".