هاني رمزي يوضح حقيقة انضمام عناصر جديدة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني يعمل بشكل منتظم مع كل مرحلة، ويتابع جميع اللاعبين محليا وخارجيا.

وقال هاني في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "نقوم بعدد من الزيارات في أكثر من بلد لمشاهدة اللاعبين، أحمد ناجي سافر إلى السعودية وتيتو جارسيا في قطر وأنا ذهبت إلى اليونان".

وأكمل : "نقدم تقارير عن اللاعبين المحترفة والمحلية، وسيكون هناك اجتماع أول مارس لاختيار القائمة المناسبة بعد رؤية التحليلات والتقارير".

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وأضاف: "سيكون هناك فرصة لانضمام بعض اللاعبين الجدد، لتوسيع قاعدة اختيار اللاعبين بشكل أفضل، ويكون هناك خيارات متعددة".

وحدد رمزي، شرط انضمام لاعبين كبار في السن للمنتخب في الفترة المقبلة، قائلا "في حالة توافر لاعب كبير في السن مميز وإضافة للمنتخب سنستدعيه حتى وإن كان بعيدًا عن سياستنا".

وأكمل : "سياستنا العامة بناء فريق لكأس العالم 2022، لذلك نقوم بالنزول بمعدل الأعمار".